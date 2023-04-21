无肉可卖 本地好些巴刹猪肉摊贩星期天停业

印度尼西亚猪只检测出非洲猪瘟，鲜宰猪肉停止供应，不少猪肉摊贩星期天（4月23日）起准备暂停营业，等待批发商公布澳大利亚猪肉和冷冻猪肉的最新价格，再决定是否恢复营业。

新加坡食品局星期四（20日）发出文告，当局在屠宰场从印尼布兰岛（Pulau Bulan）进口的活猪屠体中，检测出非洲猪瘟。《联合早报》记者星期五（21日）早上在走访巴刹时发现猪肉价格未有波动，只是猪肉摊贩无奈之下打算暂停生意，等待供应商和食品局的最新消息再作打算。

武吉巴督东3道第277座巴刹的猪肉摊贩郭衫（67岁）说，他的档口一直以来只卖印尼猪肉，可是星期四早上6时收到食品局的通知，所有的印尼猪都拿去毁灭了，现在只能选择卖冷冻猪肉或是澳洲和马来西亚的猪肉，但是这些猪肉的价格现在都还没定下来，大约要星期一（24日）才会公布。

加冷巴刹的猪肉摊贩黄来宝（50岁）每天会进四只印尼猪来卖，但是新鲜猪肉没办法大量存货，所以很快就没有猪肉可以卖了。“之后肯定要进澳大利亚猪，不过价格会涨不知道多少成，要等到星期天才知道。如果进货价起得太高，我也会考虑涨价，一公斤的新鲜排骨利润才一元多，不涨的话生意没办法做下去。”

据裕廊西第505座巴刹专卖马国猪肉的摊贩张玳（55岁）透露，食品局已经发出通知，从下星期三（26日）开始会为猪肉屠宰厂和其余分厂进行全面消毒，因此来自东马的生猪肉也会先停止供应。