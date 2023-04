【国会】四年里约0.5%私宅交易出现“99对1拥屋权”手法

从2018年到2021年,有约0.5%的本地私宅交易出现“99对1拥屋权”的手法。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达星期五(4月21日)在国会答复多名议员关于“99对1拥屋权“的询问时,透露上述数据。

通过这个交易手法,业主会在短时间内将他的房地产部分权益出售给另一名买家。买家通常是配偶或其他直系亲属。以这种方式进行交易,买家可减少购买房地产所须支付的额外买方印花税(ABSD)。

徐发达说,国内税务局采用以风险为基础的方式来侦查不合规和避税行为,并展开执法行动。税务局发现近年来进行的“99对1拥屋权”安排仅有少数,但这个数字有增加趋势,因此当局开始对这类交易进行审计,以更好地了解每个案例的情况,并确保买家履行应有的支付印花税义务。

“99对1拥屋权”安排是否属于避税行为,取决于具体案例的事实和情况。如果当局发现避税的案例,它将向买家索回应缴付的印花税,再额外征收50%的附加税。

徐芳达说,由于“99对1拥屋权”安排占整个住宅房地产市场交易的比率很小,因此它对新加坡住宅和房贷市场的影响并不大。

他也说,除了买家,政府也严厉看待提倡或进行这类避税安排的个人。税务局会把这些人交给相关监管机构。

至于那些涉及避税安排的房地产经纪,税务局将把他们交给房地产代理理事会(Council for Estate Agencies),按道德及专业客户服务准则(Code of Ethics and Professional Client Care)进行调查和纪律处分。视违规的严重程度而定,房地产经纪可能面对罚款或暂时吊销执照。