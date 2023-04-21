【国会】癌症药物价格若不断攀升 卫生部将与金管局合作管控私人保险计划

卫生部会密切关注癌症药物的索赔和承保情况，如果癌症药物价格继续攀升，当局将会与新加坡金融管理局合作，采取进一步措施加以管控。

卫生部长王乙康星期五（4月21日）在国会答复多名议员有关癌症药物清单的口头询问时指出，当局关注私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）和附加险（rider）所提供的高额索赔，可能继续导致癌症药物价格迅速攀升的情况。

卫生部2022年宣布，从4月起购买或续保的IP受到新的癌症药物清单约束，无法为癌症病患提供“照单全收”的索赔额，而是以终身健保（MediShield Life）索赔顶限的倍数而定。IP保户额外购买的附加险投保额，则不受癌症药物清单约束，由个别保险公司制定。

王乙康说，附加险将继续涵盖不在癌症药物清单内的药物，提供高达18倍的终身健保索赔顶限，许多议员提出这个顶限太宽松，可能让癌症药物价格攀升。

他说：“卫生部也有这样的担忧。我们将审查如何提高癌症药物价格的透明度，以帮助病人做出明智的决定，并鼓励业者调整他们对药物的加价。”

他说，卫生部会密切关注癌症药物的索赔和承保情况，如果癌症药物价格继续攀升，当局将会与新加坡金融管理局合作，采取进一步措施加以管控。