罕见白冠犀鸟出现乌敏岛

鸟类爱好者在乌敏岛发现白冠犀鸟，或是首次在本地发现此鸟类。

鸟类爱好者周德发（51岁）日前在脸书上发文指出，他于星期天（4月16日）在乌敏岛拍摄到罕见白冠犀鸟，也分享了多张他所拍摄的照片，获网民留言赞赏。

他所拍摄的照片中，有一只白冠犀鸟栖息在树上，也有白冠犀鸟展翅在空中和树林中飞翔的照片。他在文中指出，这只白冠犀鸟相信是雌鸟，因若是雄鸟，从头到肚子的部分都会是白色的。

周德发在乌敏岛拍摄到的白冠犀鸟。（取自脸书）

周德发受访时说，当天有两名鸟类爱好者在聊天群组里发消息，表示在乌敏岛看到白冠犀鸟，他便马上动身出发到乌敏岛。

岂料当他抵达乌敏岛时，竟下起大雨，直到下午2时半天气转晴后，他才开始拍摄。

“当时有很多摄影师已经抵达，所以也不太难找到犀鸟的位置。我很幸运，抵达时犀鸟很活跃，在周围飞翔，有时则停在附近的树上。”

他并不清楚这种白冠犀鸟的品种，在本地也从来没有见过，或是首次在本地发现该品种的鸟类。据他所知，1987年本地曾出现“出逃”的白冠犀鸟，但那是别人的宠物鸟。

由于犀鸟栖息的森林面积迅速减少，白冠犀鸟也濒临绝种。

周德发说，这也是他想要亲自看到白冠犀鸟的原因。

拍摄时勿打扰鸟类生态

鸟类爱好者建议，摄影时切勿打扰鸟类生态。

周德发指出，作为一名鸟类摄影爱好者，尊重所拍摄鸟类的栖息地是很重要的。“我们不应该制造吵闹声，或者是那些会刺激到它们的夸张动作。”

他说，本身喜欢观察鸟类的特征，让他在拍摄后，可以进一步欣赏。