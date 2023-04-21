【国会】王瑞杰：新加坡人期许外籍人士适应本地社会规范 也应有助他们融入的同理心

新加坡对外籍人士维持开放，也应不断完善这个理念，确保它切合时宜。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，新加坡人应鼓励有意在本地生根的外籍人士接受本地社会规范，同时也应有协助新移民融入本地的耐心和同理心。

王瑞杰星期五（4月21日）在国会参与辩论政府施政方针时强调，新加坡和新加坡人不仅须与世界保持联系，也须确保我们能发挥作用和维持自身价值。

王瑞杰说，新加坡的价值定位是能够在不同文化之间建立联系，因此须加强这方面的优势。

他也强调，我国须鼓励新加坡人继续闯荡世界，并且欢迎外籍人士来本地升学和工作，吸纳多元人才与活力。

新旧交汇带来契机，也会引发摩擦。王瑞杰说：“我们追逐契机的同时，也应该处理摩擦。”

新加坡人已发展出自己的行为规范，而新移民与外籍人士则带来不同的规范与行为。

王瑞杰说，新加坡人关注外来者所表现的差异，以及他们带来的就业竞争，甚至不公平的职场行为，而政府已通过调整和加强各项政策措施，协助新加坡人发挥潜力，来回应这些挑战。

王瑞杰指出，新加坡对外籍人士维持开放，同时也应不断完善这个理念，确保它切合时宜。

“当我们考虑让外来人士成为新加坡的一部分，信念和价值观始终是根本因素……对于和我们理念和价值观相同的人，我们应鼓励他们做出贡献，邀请他们和我们携手建设新加坡。”

另一方面，王瑞杰说，新加坡人也应该要求外籍人士接受本地行为规范，鼓励有意在本地落地生根的人适应这些规范。“至于土生土长的新加坡人，我们要有协助新来者融入本地社会的耐心和同理心。”

“这是我们对世界保持联系，维护社会凝聚力；维持开放心态，同时对新加坡人身份认同感到自豪，成为一个成功的国家和人民的方式。”