【国会】王瑞杰：科技供应链越来越分割开来 我国须保持灵活

随着各国意识到科技是至关重要的，科技供应链将越来越分割开来，分裂成相互竞争的集团。受益于开放多边框架的新加坡将受到严重影响，我国必须保持灵活，迅速适应。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期五（4月21日）在国会参与政府施政方针辩论时说，未来几年，维持经济增长和为人民创造好的工作机会将更加困难。除了制定正确的财政和货币政策，我国还须应对席卷全球的结构变化。

首先，科学和科技创新将比过去更快地重塑每一个经济领域。王瑞杰说，数码经济和可再生能源等新领域正在迅速发展，创造由起步企业和较小公司组成的更有活力企业环境。许多传统企业和雇员会对这种竞争感到不安。

“然而，这些科学和科技进步也为应对气候变化和人口老龄化等全球挑战，带来最大的希望，从延长健康寿命，到研发新的低碳技术，让我们更接近净零世界。”

王瑞杰说，我们必须学会利用科学、科技和创新，同时支持我国雇员和企业驾驭这些进步，并减轻它们带来的不利影响。

但随着各国意识到科技是至关重要的，科技供应链也将越来越分割开来，分裂成相互竞争的集团。王瑞杰说，各国转向把重点放在国家安全考量和产业政策，将扭转过去30年全球化和自由贸易趋势。作为小而开放的经济体，新加坡受益于开放多边框架，可能受到严重影响，必须保持灵活，迅速适应。

最后一个结构变化是人口老龄化现象，尤其是在发达国家。王瑞杰说，老龄化会显著影响个人消费、退休保障、医疗消费和经济活力。在许多国家，社会契约因此正在承受压力。新加坡也面对类似挑战，将不得不采取艰难政策，如增税来支持日益增长的社会需求。我国也须努力解决人才和移民这一困难而关键的问题。

王瑞杰强调，政府、企业和雇员须紧密合作，继续努力转型经济。他说，科学和科技决定了我国下一阶段的经济增长和竞争力。“我们必须深化新加坡在研发方面的投资，并加强研发工作与产业转型的联系。”

他也呼吁在竞争更激烈的世界里，把新加坡定位为全球和亚洲的科技、创新和企业枢纽。这样才能在新加坡吸引、创造和捕捉价值，不仅有利于我国，也有利于本区域和世界。