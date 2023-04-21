海岸防护设施周围拟划“安全走廊” 避免防护结构受发展项目影响

为保护新加坡免受海平面上升的威胁，我国未来将须沿着海岸线建设健全的海岸防护基础设施，以保护沿岸的土地、建筑和设施。公用事业局将为这些海岸防护设施制定一套设计标准和要求，也有意在设施周围划定“安全走廊”，避免这些防护结构受到发展项目的影响。

这个“安全走廊”相信与现有的铁路保护区（Railway Protection Zone）类似；政府规定地铁线和相关基础设施毗邻不能展开会影响地铁运作的工程。

公用局日前通过政府电子商务网站GeBIZ，征求咨询机构为海岸防护制定准则（Code of Practice for Coastal Protection），就新的海岸防护结构、挡潮闸、泵站，以及这些基础设施的运作和维护要求，制定一套适用于全岛的通用设计标准。

此外，考虑到海岸防护措施以及水坝和堤坝结构的功能，可能会受到邻近一些活动的影响，公用局也要求咨询机构研究划定一个“安全走廊”（Safety Corridor），划出受影响的区域，以及确认哪些中高风险活动可能对这些防护设施的功能构成威胁。

公用局答复《联合早报》询问时说，这类高风险活动可包括隧道和挖掘工程，有关研究也会确认出其他可能带来风险的活动。公用局将与受委咨询机构合作，评估不同情况下是否须要划定安全走廊。

发言人也说，公用局正在制定海岸防护措施的政策和监管框架，这项研究结果将为海岸防护的规划、设计、建造及维护，制定监管要求。

研究预计须两年时间完成 会咨询利益相关者

根据招标文件，上述两项研究预计须要两年的时间完成。咨询机构在这期间也将咨询利益相关者的意见。

根据新加坡气候研究中心预测，到了2100年，气候变化可能导致新加坡海平面上升高达一米。若同时遇上极端涨潮和风暴潮，甚至可能上涨四五米，足以淹没我国三分之一的地区。