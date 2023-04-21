【国会】唐振辉：设立青年工作小组 让年轻人参与政策建议与讨论

政府将设立青年工作小组，让年轻人提供观点，参与政策建议与讨论。文化、社区及青年部可根据建议制定白皮书或绿皮书，供国会考虑辩论。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在国会参与政府施政方针与各部门附录辩论时说，全国青年理事会与政府机构将在今年较迟时设立青年工作小组，由青年领导，让他们针对多数青年有共鸣的课题进行讨论。

“我们会与他们分享政策的考量和所做的取舍，交换信息，与他们一同思考。在这个背景下，为年轻人提供空间来领导讨论，提出建议。”

他指出，通过这些工作小组，政府希望让青年参与有意义和具建设性的对话。他们可以聆听其他人的经验，了解不一样的观点，在不同的优先需求之中做出平衡，考虑短期和长期的考量。他们可以一起探讨政策建议，供政府考虑。

唐振辉说，政府会严肃考虑这些建议，提呈须进一步讨论的建议给国会考虑。文化、社区及青年部可支持制定白皮书或绿皮书，在国会辩论。文社青部将仔细制定如何落实这项计划，接下来几个月会收集青年的反馈，了解他们关注的政策课题，届时会公布更多有关工作小组的详情。

文社青部和全国青年理事会指出，双方的目标是在今年成立两到三个工作小组，个别讨论不同的政策课题。每个工作小组的青年将来自不同背景，在所属的课题有经验和兴趣，针对15岁至35岁的年轻人。