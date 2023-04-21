【国会】斋戒月市集摊主事前会获知租金等细节 决定是否投标

有意在斋戒月市集租摊的摊主事前会获知租金等细节，芽笼士乃市集的摊主有一部分往年曾在同个市集或在其他市集经营生意，一些也在芽笼士乃市集租下超过一个摊位。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期五（4月21日）在国会答复工人党阿裕尼集选区议员费沙，有关人民协会如何确保这类市集的摊位租金可负担得起时，解释市集的运作。

他指出，在国有土地主办的市集会通过公开招标程序，委任专业业者来经营市集。虽然人协不经营市集，人协制定所需的条件，让活动在适当且安全的环境主办。成功投标者须符合合同的条件，也根据地点、生意性质等因素决定摊位的租价。

业者或个人若有意租下摊位，事先会获知租金与市集等细节，以决定是否投标。芽笼士乃斋戒月市集有几个投标者，投标价只是其中一个考虑因素，这回成功标下的业者，投标价不是最高的。

自2019年起，芽笼士乃斋戒月市集由芽笼士乃大厦（Wisma Geylang Serai）负责主办，策划节目。新加坡旅游局也向本地人和旅客推广。

今年的芽笼士乃斋戒月市集举办36天，是至今举办最久的，近700个摊位都被租下。唐振辉说，其中一部分往年曾在同个市集经营，或在其他由人协或商联会主办的市集经营。也有一部分在芽笼士乃斋戒月市集租下超过一个摊位。

为了支持在家做小生意的业者，一部分摊位也保留给他们，让他们以每日55元的低租金做生意。一些社区组织也能免费使用摊位做生意。

针对费沙的补充提问，唐振辉重申，摊主事先获知摊位租金，在投标前可考虑是否有能力回本。一些摊主在市集举办的中期，就已赚回租金的开销。