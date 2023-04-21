许宝琨：超市猪肉供应充足 不必囤货

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生让公众不必担心非洲猪瘟的问题，食品局会确保在新加坡销售的猪肉都是安全的，超市的冷冻猪肉供应也十分充足，还有很多其他的蛋白质选择。

新加坡食品局（SFA）星期四（4月20日）宣布，暂停从印尼布兰岛进口活猪，有待该局在一批生猪尸体中发现非洲猪瘟(ASF)的调查结果。

许宝琨医生星期五（21日）上午在脸书贴文说，虽然新鲜屠宰的猪肉供应暂时中断，但新加坡的整体猪肉供应非常多样化，有超过20个来源。

他说，星期五早上自己去逛了职总平价超市，看见冰鲜和冷冻猪肉供应充足，另外还有很多鸡肉和鱼肉等其他选择。

他呼吁民众不必担心食品安全的问题，非洲猪瘟并不会影响到人类，而且食品局会进行检查，以确保在新加坡销售的猪肉是安全的。

这样的食品供应中断是时有发生的。作为消费者，要发挥自己的作用，灵活适应食物的选择，例如购买冷冻或冰鲜猪肉或其他蛋白质食品，并且只买需要的，不必囤积。