被控失信盯梢等罪 林鼎有意抗辩8月审讯

被指失信、非法盯梢女职员、无照执业等罪名，律师林鼎不认罪，法庭将在8月展开审讯。

Carson Law Chambers律师事务所律师林鼎（58岁）面对七项罪状，包括失信、非法盯梢、无照执业，以及拒绝回答调查官问话的罪名。

也是人民之声领导人的林鼎于2022年面控，案件星期五（4月21日）进行审前会议后，林鼎选择抗辩。

法庭系统资料显示，国家法院将从2023年8月29日至31日进行三天审讯，但系统没透露更多与审讯相关的资料。

林鼎被指在2019年11月至12月之间，私吞一名客户获得的3万元和解金，以及在2020年4月失信一名客户5500元和解金。

他也被指在2020年4月至5月，非法盯梢一名在他任职的律师事务所工作的女职员，不断对她发出暧昧简讯，对她造成困扰。

除此之外，他被指在2021年4月1日至6月9日之间，前后66次在没有律师执照的情况下执业。2022年6月10日，当他被商业事务局调查官问起某人给他的5万美元（约6万6750新元）时，林鼎也被指拒绝回答调查官。

林鼎的代表律师是Sterling Law Corporation的桑卡律师（Sankar s/o Kailasa Thevar Saminathan）。林鼎目前获准以3万元保释在外。