新航机师逃税七年 判监六个月付18万余元罚金

七年少报40多万元收入，新加坡航空公司飞机师逃税超过5万9000元，认罪后被判监和缴付罚金。

被告是现年51岁的徐清霭，他总共面对13项抵触所得税法令的控状，星期五（4月21日）在国家法院承认其中四项，法官把其余控状纳入考量后，判他坐牢六个月，以及缴付18万1996元罚金。

被告是新加坡航空公司机师，他被控至今都在拿无薪假期。

根据控状，2013年至2019年，被告每年少报介于2万1000多元至8万9000多元收入，以此少缴3400余元至1万5000余元所得税。七年下来，被告少缴的所得税共为5万9593元。

调查显示，被告在马里士他路（Balestier Road）及金炎路（Kim Yam Road）租出房间，但从2013年至2019年，却多次谎报租房所得，甚至提交假文件“证明”自己虚报的年收入，借此逃税。

被告逃税最多的一年是2014年，他该年赚得23万6537元，却谎报年收入只有14万6858元，少缴了1万5354元所得税。

被告代表律师求情时说，被告是初犯，已为自己的错误行为感到后悔，从当局调查展开至今一直全力配合，并已经把早前少缴的税务还清。

律师也说，这起事件相信将影响被告的职业生涯，希望法官从轻发落。

针对这起案件，新加坡航空公司发言人答复《联合早报》询问时表示不愿置评。

新加坡国内税务局发文告强调，当局严正看待逃税或误报所得税等罪行，违例者将面对严厉惩罚，包括被令缴交比逃税金额高四倍的罚金，也可能被判坐牢。