漫步户外鸟舍 在飞禽公园和鸟儿近距离接触

走在户外的鸟舍，看鹦鹉扑腾着双翅掠过头顶，彩色羽翼的鸟儿落在手边的栏杆上发出悦耳的鸟鸣，公众可在5月8日起正式开放的新加坡飞禽公园中，漫步于八个不同主题的户外鸟舍，近距离观赏上千只飞禽，预计有超过40种鸟类首次亮相。

从裕廊搬至万礼的飞禽公园占地17公顷，按照鸟类的栖息地种类分为非洲森林、亚洲梯田、南美洲湿地、亚马逊雨林等八个主题的户外鸟舍。

园区按照鸟类的栖息地种类分为非洲森林、亚洲梯田、南美洲湿地、亚马逊雨林等八个主题的户外鸟舍。图为以亚洲梯田为设计灵感的郭氏集团亚洲珍禽区。（白艳琳摄）

园区星期五（4月21日）迎来首批受邀访客参观。万态保育集团总裁巴克莱（Mike Barclay）接受媒体采访时说，5月8日起的前两周是试营业期，园区将控制访客人数，让鸟儿逐步适应人潮。他预计开园首周将迎来1万5000名至2万名访客。

巴克莱说：“我们希望鸟类爱好者可以享受户外鸟舍这样的游览体验，但飞禽的安全和健康是我们非常重视的。”

他呼吁公众在参观时注意不要随意触摸鸟儿，一些不怕生鸟儿可能会和人群一起在步道上行走，公众应留意不要踩到它们。

公众可在户外鸟舍近距离观赏鸟类，园方提醒公众观赏时注意脚下，切勿踩踏或做出伤害鸟儿的行为。（白艳琳摄）

万态保育集团动物护理团队副总裁内维斯（Luis Neves）兽医博士说，飞禽公园共有400多个品种的3500多只飞鸟，超过40种将首次在本地亮相。他受访时透露，目前包括企鹅在内还有约200只鸟还未搬来新园区，预计将在接下来两周陆续完成这些鸟类的搬家工作。

接下来两周，园区将邀请野生动物之友的会员、教育工作者、受益团体，以及参与建造新园区的客工前来参观。

新加坡飞禽公园将从5月8日起对外开放，公众可在下星期一（4月24日）起到飞禽公园官网预购门票。

5月8日至26日试营业期间，公众可以优惠价购票，成人票价每张38元，三岁至12岁的儿童票价为23元，乐龄票价20元。5月27日起，门票价格将恢复至成人票价48元、儿童33元，以及乐龄20元。