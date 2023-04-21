汽车拥车证配额削减7.5% 电单车拥车证抵押金再调高

未来三个月的汽车拥车证配额将削减约7.5%，恐怕会进一步推高近期已屡创新高的成价。陆路交通管理局也宣布，再次调高电单车的拥车证抵押金，并进一步缩短临时拥车证的有效期，以抑制电单车成价不断飙升的走势。

陆交局星期五（4月21日）公布今年5月至7月的拥车证配额数量，整体供应量略增1.5％，共计9575张，每月平均3191张。

不过，应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证每月平均932张，比目前少78张（7.7％）。 A组成价日前首次突破10万元的价位。

大型及豪华车组（B组）拥车证也减少71张（8.3％），每月平均789张。一般用于注册B组车款的公开组（E组）减少11张（4.2％），月均248张。

如此一来，接下来三个月可供市场投标的汽车拥车证配额总计5909张，比目前的6391张少了482张，减幅约7.5％。

货车和巴士组（C组）拥车证配额则比目前多51张（59.3％），月均137张。

电单车组（D组）配额也增加156张（16.8％），月均1085张。

电单车拥车证抵押金从800元上调至1500元

陆交局说，今年1月至3月，共有457个D组的临时拥车证因到期而失效，连同抵押金被没收。这些拥车证将回流到今年5月至7月的可供投标拥车证配额中。

为了改善配额分配，陆交局将在5月首轮拥车证公开投标活动中，将D组拥车证抵押金从800元上调至1500元，临时拥车证的有效期也会从三个月缩短至一个月，让到期的拥车证更快回流到市场。

这是陆交局在约一年里第二次调高电单车拥车证抵押金。当局去年3月将电单车拥车证抵押金从200元上调至800元，临时拥车证有效期也从六个月缩短到三个月。