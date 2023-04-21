趁长周末涉运漏税香烟 两马国注册汽车被查

不法分子趁着长周末分别驾驶两辆马来西亚注册的汽车，企图走私逾387条漏税香烟进入新加坡，被移民与关卡局人员识破。

移民与关卡局星期五（4月21日）在脸书发文说，移民局人员在过去的耶稣受难节长周末，破获了两起走私漏税香烟入境我国的案件。

第一起案件发生在4月7日，移民局人员与新加坡警察部队的K9警犬组协作，在详细检查一辆马来西亚注册汽车后，发现323条和100包漏税香烟。此外，移民局人员4月9日在另一辆马来西亚注册的汽车内，发现藏有64条和580包漏税香烟。

根据移民局上载的照片，这些漏税香烟相信藏匿在汽车顶盖和后车厢的夹层内。

两起案件已交由新加坡关税局进一步调查。

移民局指出，作为边境的守护者，他们将继续守护新加坡的边境安全。