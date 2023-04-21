马善高呼吁回教徒继续体现和平慈悲精神与韧性

回教徒在斋戒月所展现的和平与慈悲精神，以及最近几年克服挑战时展现的韧性，应该继续体现在日常生活中。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高向本地回教徒发表开斋节献词时说，回教社群今年以感激的心迎接斋戒月，在获得祝福的同时与他人分享。对于回教社群在冠病疫情期间吸取了经验，并继续在斋戒月期间维持良好的习惯，马善高表示欣慰。

回教徒在家中节制饮食、保持生活活跃，照顾好自己的健康；在回教堂恪守纪律，保持祷告空间整洁、井然有序地展开宗教活动；在社区里则关怀回教徒和非回教徒，敞开住家大门邀请大家一起享用开斋餐，也无私地协助有困难的人，体现出社区因共度时艰而增强的紧密关系。

马善高认为，回教徒的这些行为凸显了和平和慈悲这两大价值观，过去几年来巩固了本地回教社群，并强调回教徒在斋戒月展现的精神，以及在困难时期展现的韧性，应该继续体现在日常生活中。

除此之外，他也表扬宗教教师继续指引回教徒拥有良好品德，也赞扬教育体系把回教徒培养成有能力的人，可照顾家人和积极为回教社群，以至整个国家社会做出贡献。

在祝愿回教徒和亲朋戚友欢庆开斋节的同时，马善高也呼吁他们继续和其他新加坡人共同努力，为国家取得成功。

马善高选择了在以我国首位总统名字命名的尤索夫伊萨回教堂预先录制开斋节献词，是因为他认为已故的尤索夫总统团结了新加坡人，展现了回教社群的特征、能力及公民观。