开斋节假期前夕 新柔长堤入夜后未出现拥堵情况

星期六（4月22日）就是开斋节假期，但截至星期五（4月21日）晚上8时，新马陆路关卡交通尚未出现严重拥堵的情况，公众预计通关时间90分钟左右。

根据手机应用Checkpoint.sg估计，星期五晚上约8时12分，从兀兰关卡入境柔佛新山预计需要80分钟至120分钟，大士关卡通往柔佛新山则预计耗时50分钟至75分钟。

《联合早报》记者在星期五下午5时至晚上8时走访兀兰关卡，发现现场并没有出现预计中拥挤的人潮。关卡附近的巴士站和德士站未出现排队人龙，前往新山的旅客有序进入离境厅，出境车辆尚未堵塞。

余丽芳（40岁，会计师）每逢星期五晚下班后，都会搭乘火车回马来西亚休息，至今已持续八年。她傍晚6时40分告诉记者，她曾担心关卡会因来临假期而排长龙，但实际情况让她大感意外，相信是部分公众因为预计到会大排长龙而更换出行的时间。

“我每周五都会越堤回老家，目前的人潮甚至比平日的星期五还要少。耶稣受难节前夕，傍晚时分的长龙已经排到了关卡外巴士站，跟现在很不一样。”

胡丽婷（20岁）在马来西亚读大学，计划和在本地工作的父母共同庆祝开斋节。她在下午5时许抵达新山关卡后搭乘巴士过长堤，不到6时就已经出关入境新加坡。

“我出门前曾担心在长堤上会有堵塞，可实际上完全没有，一路抵达新加坡都相当的顺畅。”

移民与关卡局日前发文告提醒，来临开斋节长周末期间，大士和兀兰关卡的出入境交通将从星期四（4月20日）开始一直繁忙到下星期一（4月24日），当局吁请在这段时间出入境的公众预留更多通关时间。

本月初的耶稣受难节长周末，四天内就有近140万人次经兀兰和大士关卡通关，关卡交通严重拥堵。当时有从新加坡出发的车主反映，花了近五小时才越堤进入新山。