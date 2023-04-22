为分散人群 本地回教徒分时段齐聚回教堂 参加开斋节祷告

星期六（4月22日）是开斋节，本地回教徒早上分三个固定时段，齐聚68间回教堂进行开斋节祷告。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高说，冠病疫情之后，回教徒都意识到，祷告会必须在舒适和安全的环境中进行，分时段进行祷告以分散人群是最佳方式之一。

马善高星期六到位于宏茂桥的阿尔慕达金回教堂（Masjid Al-Muttaqin）参与8时45分开始的第二场开斋节祷告会，与现场的1000名信徒一起祷告。第一场7时15分的祷告会则有约2000人参加。

马善高接受媒体访问时，对祈祷会顺利和有序进行表示欣慰。“我们刚从疫情走出来，已经习惯了在大批人群中进行活动，我很高兴（祷告会）办得很好、管理得当，也获得信徒们的合作。”

哈莉玛总统星期六早上则到桥北路的苏丹回教堂（Masjid Sultan），与约6000名信徒一起参加开斋节祷告。她过后在脸书贴文祝回教徒开斋节快乐，并说早上的祷告会在回教堂职员和义工的努力下顺利进行。

哈莉玛总统（右一）到位于桥北路的苏丹回教堂，与约6000名信徒一起参加开斋节祷告。（取自哈莉玛总统脸书）

本地68间回教堂今年为回教徒提供了23万个祷告席位，比去年66间回教堂所提供的15万3000个席位多出五成。回教堂可安排一至三场祷告会，时段一律固定为早上7时15分、8时45分和9时45分。其中五座回教堂要求公众预约出席首场祈祷仪式，以更好地应付和管控人潮。

另外，当局今年也允许回教徒在组屋底层、多用途礼堂等20个公共空间，于早上8时15分进行祷告。这些地点提供多达一万个祷告席位。

马善高指出，虽然只有预计会出现人潮的五间回教堂要求保留预约系统，但回教堂还是得确保预约系统能够继续运作，以防万一。

李显龙总理也在脸书贴文祝回教徒开斋节快乐。他说：“我们与亲人聚会的同时，也请继续保持安全和健康。愿你们今年的庆祝活动更加欢乐！”