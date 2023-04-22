为分散人群 本地回教徒分时段齐聚回教堂 参加开斋节祷告

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更新 / 2023年4月22日 1:15 PM
发布 /
发布 / 2023年4月22日 12:13 PM
主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六早上（前左二）到位于宏茂桥的阿尔慕达金回教堂参加第二场开斋节祷告会，与该场次的1000名信徒一起祷告。（邬福梁摄）
主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六早上（前左二）到位于宏茂桥的阿尔慕达金回教堂参加第二场开斋节祷告会，与该场次的1000名信徒一起祷告。（邬福梁摄）

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星期六（4月22日）是开斋节，本地回教徒早上分三个固定时段，齐聚68间回教堂进行开斋节祷告。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高说，冠病疫情之后，回教徒都意识到，祷告会必须在舒适和安全的环境中进行，分时段进行祷告以分散人群是最佳方式之一。

马善高星期六到位于宏茂桥的阿尔慕达金回教堂（Masjid Al-Muttaqin）参与8时45分开始的第二场开斋节祷告会，与现场的1000名信徒一起祷告。第一场7时15分的祷告会则有约2000人参加。

马善高接受媒体访问时，对祈祷会顺利和有序进行表示欣慰。“我们刚从疫情走出来，已经习惯了在大批人群中进行活动，我很高兴（祷告会）办得很好、管理得当，也获得信徒们的合作。”

哈莉玛总统星期六早上则到桥北路的苏丹回教堂（Masjid Sultan），与约6000名信徒一起参加开斋节祷告。她过后在脸书贴文祝回教徒开斋节快乐，并说早上的祷告会在回教堂职员和义工的努力下顺利进行。

哈莉玛总统（右一）到位于桥北路的苏丹回教堂，与约6000名信徒一起参加开斋节祷告。（取自哈莉玛总统脸书）

本地68间回教堂今年为回教徒提供了23万个祷告席位，比去年66间回教堂所提供的15万3000个席位多出五成。回教堂可安排一至三场祷告会，时段一律固定为早上7时15分、8时45分和9时45分。其中五座回教堂要求公众预约出席首场祈祷仪式，以更好地应付和管控人潮。

另外，当局今年也允许回教徒在组屋底层、多用途礼堂等20个公共空间，于早上8时15分进行祷告。这些地点提供多达一万个祷告席位。

马善高指出，虽然只有预计会出现人潮的五间回教堂要求保留预约系统，但回教堂还是得确保预约系统能够继续运作，以防万一。

李显龙总理也在脸书贴文祝回教徒开斋节快乐。他说：“我们与亲人聚会的同时，也请继续保持安全和健康。愿你们今年的庆祝活动更加欢乐！”

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