达士岭四房式组屋 140万元转售创新高

达士岭再出现天价百万组屋，一四房式单位以140万元易手，尺价更高达1369元，打破成交纪录，成了本地最昂贵的四房式组屋单位。

位于广东民路的达士岭（Pinnacle@Duxton）出现百万组屋已非新鲜话题，不过仍有不少买家愿意掷金购买单位，使该项目的转售组屋价格一再被推高。

《新明日报》3月报道，位于第41楼、面积1141平方英尺的一五房式单位以140万元转手，刷新该项目的转售纪录。

仅仅一个月时间，一四房式单位在4月竟以同样140万元的价格卖出，创下本地“最贵四房式”和“最贵尺价”的双高纪录。

政府网站data.gov.sg数据显示，该单位在广东民路第1C座，位于第46至第48层之间，这在50楼高的达士岭组屋楼中属于高楼层。单位面积为95平方米，或1023平方英尺。这也意味着，该单位以平均每平方英尺1369元成交。

房地产网站99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）向《新明日报》证实，该单位是我国至今最贵的四房式组屋单位，同时尺价也是最高。

他指出，假设一个四房式单位的楼层更高，景观也更壮观，那么它的转售价比五房式更贵也不是不可能。

他说：“与最近成交的其他五房式单位相比，这个四房式单位位于最高的楼层之一。”

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清也说，尽管这并非达士岭第一次出现140万元单位，但对于四房式而言，它却是最贵的转售单位。

达士岭目前共有三个单位以140万元易手，分别是两个五房式单位和一个四房式单位。