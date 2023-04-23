徐芳达：我国须坚持双语政策 不能成为只讲英语单语社会

英语是新加坡人与各种族同胞沟通，以及与世界接轨的语言，但它不是新加坡人的母语，也不是新加坡唯一使用的语言。财政部兼交通部高级政务部长徐芳达强调，我国不能成为一个只讲英语的单语社会。

徐芳达星期天（4月23日）在怡和轩第15届华文书籍奖颁奖仪式上，重申新加坡须坚持双语政策，并且帮助每一名学生把母语学好。

“母语是我们的根，树要根深才能叶茂。英语是我们多元文化社会的共同语言，我们用它和马来族、印度族同胞交流，也用它与世界沟通。但它毕竟不是我们的母语，也不是新加坡唯一使用的语言，所以我们不是，也不能变成一个只用英语的西方社会。”

徐芳达鼓励新加坡学生努力学好母语。“因为这不仅有助于保存和加强我们的身份认同感，让我们更了解自己的文化根源，也能让我们在这个多元文化世界中，继续翱翔。”

徐芳达表扬怡和轩秉承先贤兴办教育的精神，以及积极组织和参与各种文化活动的努力。

他以怡和轩华文书籍奖为例指出，在这份奖项的鼓励下，不少学生在华文学习中，取得优异的成绩。

“当然，这不仅仅是为了得到好成绩，更重要的，我希望我们年轻一代从中领悟到‘取之社会，回馈社会’的精神。同我们的先贤一样，成功之后，懂得饮水思源，回馈社会……我也希望同学们成为未来华族文化的传承者，继续为新加坡的发展做出贡献。”

怡和轩华文书籍奖于2008年设立，颁奖对象为十一所特选中学推选的学生。每所学校可推举一名优秀奖得主，以及两名通过努力提高成绩，尤其是华文成绩的学生获颁表扬奖。今年获颁优秀奖和表扬奖的学生分别有11人和20人。