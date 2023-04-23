新加坡关键词手势语 助沟通障碍者与人交流

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆与一群沟通能力有障碍的孩童围坐一起，微笑着讲述一家人去小贩中心吃饭的故事，他一边说话，一边用新加坡关键词手势语表达“糖果”“冰淇淋”“妈妈”等词汇。

新加坡智障人士福利促进会（MINDS）首次推出“一起学习新加坡关键词手势语”系列丛书，新书共有三本，通过插画和文字，对大概700个手势语进行介绍，涵盖日常活动与教育工作等方面。新加坡关键词手势语(Key Word Sign Singapore, KWS-SG)是一种专为无法与他人正常交流的公众设计的沟通方法，他们讲话的同时，用手势表达话语中的关键词，配合面部表情和身体语言，使听话者能够更好地理解意思。

蔡瑞隆于4月23日（星期天）早上主持新加坡智障人士福利促进会（MINDS）的新书推介会时说：“我想鼓励公众学习关键词手势语，在你们的支持下，智障人士与他人沟通时会更有自信，这符合加强残障服务总蓝图的国家愿景。”

李光前花园学校的学生白家安（13岁）患有唐氏综合征和唇腭裂，说话无法成句且含混不清，因此家人往往无法理解她说的话。她的母亲余海燕（52岁，业务经理）说：“通过关键词手势语，我和她的三个哥哥姐姐基本能明白她的想法，比如要吃饭和喝水，她现在甚至还能表达颜色和心情。这次买了两本新书，感觉内容清晰易懂，希望女儿能够学到更多。”