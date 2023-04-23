陈嘉庚地铁站外发生车祸 一男子死亡三人送院

陈嘉庚地铁站外的杜尼安路星期天（4月23日）下午发生致命车祸，一名男子疑在越过马路时，遭一辆路过的宝马轿车撞上。男子当场腾空而起，肉身接连砸破车头车尾两片挡风玻璃后坠落地面，车子则继续行驶了大约30公尺才在路边停下。

这起致命意外发生在星期天下午2时许，地点是陈嘉庚地铁站外，开往市区方向的杜尼安路（Dunearn Road）。

《联合早报》记者赶到现场时，看到现场停了六辆警车，警方也封锁右边第一条车道。同一车道也设了蓝色帐篷，相信是死者卧尸的地方。

蓝色帐篷前方约30公尺处则停着一辆白色宝马轿车，车子引擎盖凹陷，驾驶座正前方的挡风玻璃则破了一个大洞，车尾挡风镜整片被撞裂，数名警察正在搜查车内的物品。

事发前，宝马轿车在马路最右边车道行驶，车道旁是大沟渠，死者当时是要越过马路走向大沟渠，还是从大沟渠走过来过马路，则有待交警进一步调查。而根据目击者的绘述，死者接连砸破车头车尾两片挡风玻璃后坠落地面，猛烈的撞击力也导致他的其中一只手臂被撞断，落在马路上。

刘姓女居民（48岁，公务员）受访时说，她当时与丈夫开车经过上述路段时，发现警察指示他们避开右边第一条车道，她探头看究竟，无意间看到马路上的断臂，吓了她一跳。

她说，这个路段前后不远处都有人行道，而且车道右侧就是一条大沟渠，想不通为何有人会在这样偏僻的地点过马路。

在地铁站旁边小公园野餐的外籍女佣则说，事发时听到一声巨响，后来看到有警车和至少两辆救护车赶到，才知道发生严重车祸。

民防部队答复时证实一人当场宣告死亡，另一人则被送往陈笃生医院，两名孩子则被送往竹脚妇幼医院接受治疗。

《联合早报》目前正与新加坡警察部队了解详情。