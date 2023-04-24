美国上市公司的业绩表现和当地经济数据喜忧参半，美国股市上星期五（4月21日）全面微涨。

标普500指数和纳斯达克指数分别上升0.09％和0.11％，道琼斯工商指数上涨0.07％。

亚太股市星期一（24日）的开盘表现不一，东京股市上涨0.12％，首尔和悉尼则分别下跌0.22％和0.18％。

新加坡海峡时报指数上星期五涨8.41 点或0.25%，收报3321.82点。全周上涨0.6%。

以下是星期一值得关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）的三家子公司Keppel Renewable Energy（KRE）、KRE Anchorage和Keppel Renewable Energy Australia面对索偿诉讼，因违反澳大利亚太阳能项目协议而遭追讨高达6650万澳元（约5900万新元）。三家子公司否认这项指控，并将积极进行辩护。

2.胜科海事（Sembcorp Marine）星期一开市前披露，独资子公司Keppel FELS在与Awilco Drilling公司的仲裁中，获得有利裁决。Awilco拖欠建造钻油台的分期付款后，Keppel FELS已于去年发出终止合约通知。

3.IREIT全球（IREIT Global）星期一开市前披露，德国联邦政府机构将在信托的达姆施塔特校区（Darmstadt Campus）租下约6200平方公尺的办公空间和1400平方公尺的存储空间，这占整个物业可出租面积约25％。

4.Rex国际（Rex International）上星期五闭市后宣布，持股的合资公司Crescent Marine Holding（CMH）计划以最多2200万美元购买第二艘油槽船，收购成本包括翻新和装修费用。