亚洲股市普遍下挫 海指中午微跌0.2％

美国企业财报表现和经济数据备受关注，投资者因此谨慎交易，亚洲股市星期一（4月24日）普遍下挫，本地股市低开低走。

截至中午12点，新加坡海峡时报指数微跌6.48点或0.2％，报3315.34点。

整体股市交易量6亿4696万股，交易总值3亿4544万元。全场有231只上升股，下跌股有224只。

海指30只成份股涨跌互见，领跌的丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）下跌1.69％至1.75元。凯德综合商业信托（CICT）涨幅最大，上扬0.99％至2.04元。

区域股市方面，上海、香港、首尔和悉尼股市，星期一早上分别下跌0.15％、0.63％、0.81％和0.01％。东京则上升0.22％。

私人投资基金韦德布什证券（Wedbush Securities）分析师团队指出，微软（Microsoft）、亚马逊（ Amazon）和谷歌（Google）本周即将发布的第一季业绩应该会符合预期，并且可能超越市场预测。分析师也认为，科技业财报的其中一个焦点会是人工智能业务的表现，每个科技巨头都会向投资者披露公司人工智能策略的最新进展。

本周即将公布的美国工资和经济增长数据可能会进一步强化央行收紧政策的立场。亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测，美国经济今年第一季增长2.5％，仅比上一季度稍微放缓。