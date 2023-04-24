我国今年3月份核心通胀率下滑至5%

我国通货膨胀情况有所改善，今年3月份核心通胀率下滑至5%，是去年7月以来的新低。企业成本上升将继续推高物价，核心通胀率料会在接下来数月内维持在高位。

根据金管局和贸工部星期一（4月24日）发布的联合文告，3月份核心通胀率（Core Inflation）低于2月份的5.5%，这是因为服务、食品、零售与其他产品的价格滑落。

包括私人交通和住宿成本的整体通胀率（CPI-All Items inflation）从2月份的6.3％下跌至3月份的5.5%。原因是核心通胀下跌，私人汽车价格的涨幅放缓和汽油价格出现较大跌幅，导致私人交通通胀滑落。

若从环比来看，核心通胀和整体通胀在3月分别为0.2％和0.5%。

文告说，尽管整体核心通胀依然很高，但全球供应链问题已缓解，发达经济体高涨的物价也趋缓。能源和食品价格从去年的高峰回落，我国的进口价格因此出现同比跌幅。

另一方面，单位劳工成本（unit labour costs）预料会在近期内持续上扬。企业可能会把继续进口、人力和其他累积成本转嫁给消费者，但增速料会因为本地经济放缓而减慢。

文告还说，汽车与住宿价格的涨幅可能会在接下来几个季度维持在相同水平，这是因为汽车拥车证数量不多，而且租房需求依然强劲。尽管核心通胀可能会维持在高位，但依旧逐步缓解。随着进口通胀下滑以及人力短缺的问题缓解，核心通胀可能会在今年下半年进一步放慢。

金管局和贸工部预测，今年全年的整体及核心通胀率会分别介于5.5%至6.5%，及3.5%至4.5%。