唐振辉接任新沪全面合作理事会新方联合主席

新加坡文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，接替副总理兼财政部长黄循财，出任新加坡—上海全面合作理事会新方联合主席。

新沪全面合作理事会第四次会议星期一（4月24日）下午在新加坡举行。

双方签署了15项合作协议，包括14项谅解备忘录和一份意向书，创历年新高；这些合作领域包括民间交流、金融服务、技术和创新，以及数字经济等新兴领域。

新上任的新方联合主席唐振辉，与中方联合主席、上海市长龚正星期一共同主持会议。

这是冠病疫情后，新加坡与中国的省级合作理事会首次召开线下会议，也是2019年成立的新沪全面合作理事会首次在新加坡举行会议。

黄循财星期一在会议开始时欢迎辞，正式介绍唐振辉接任理事会新方主席。

他说，唐振辉对新沪全面合作理事会并不陌生，他2019年担任理事会第一任新方副主席，对理事会设立的优先事项和方向都颇为熟悉；他也负责契合新沪合作其中一项关键议程的新中法律合作。

黄循财也表示，相信新加坡与上海的关系，会成为中国和新加坡双边关系的一个主要支柱。

李显龙总理今年3月底访华期间，新中两国将双边关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。黄循财说，通过升级伙伴关系，双方将致力于持续扩大双边合作，在数字和绿色经济等新的前瞻性领域开展合作。

他说：“我鼓励理事会研究和展开新的合作项目，为双方升级后的伙伴关系加入更多实质性内容，更好地反应升级后的伙伴关系精神。”

唐振辉则指出，新加坡和上海的关系坚韧且不断进步，体现在金融服务、技术和创新方面的牢固伙伴关系，以及在数字和绿色经济等新兴领域的扩大合作。

他说，在新中关系升级后，新加坡和上海将继续追求“高质量”和“面向未来”的伙伴关系，新沪全面合作理事会也将继续是重要的催化剂和推动者。

出席会议的还有新方副主席、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，以及中方副主席、上海市副市长华源。约120名新加坡和中国的官方和商界代表参会。