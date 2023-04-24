去年530人露宿街头 比2019年锐减逾四成

近几年政府与社区伙伴携手援助街头流浪者的努力发挥成效，首次由社会及家庭发展部主导的全国街友人数统计显示，去年有530人露宿街头，对比2019年另一项调查所统计的921人，锐减超过42％。

社会及家庭发展部星期一（4月24日）发布《2022年街头露宿者统计报告》宣布上述数据。最新调查是在李光耀公共政策学院于2019年和2021年展开全国街友统计的基础上，进一步展开研究。

社会及家庭发展部在报告中指出，展开调查是希望了解政府与社区伙伴合作推出的援助措施所发挥的作用，以及冠病疫情防疫措施和边境限制解除后，对街友人数、分布和类型所产生的影响。

最新的全国街友人数统计工作，是社会及家庭发展部与由政府机构和社区团体组成的露宿者伙伴援助网（PEERS Network）、学者及公众合作进行。

860名受训义工在去年11月11日晚上11时至隔天凌晨3时，徒步走访全岛190个市区重建局规划分区共400个统计范围。

为更深入了解街友露宿街头的原因，义工访问了57名愿意受访的街友。

他们最常面对的三大挑战依次为：家人亲友或同屋闹不和（49％）、无法找到或维持稳定住房安排（39％）、财务问题（21％）。超过一半受访者同时面对多项挑战。

社会及家庭发展部将继续与社区伙伴合作，缓解街友面对的挑战，协助他们争取更稳定的住房安排。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，在社会及家庭发展部星期一发布的文告中说，街友人数减少反映了社会各界联手支援露宿者所取得的成果。