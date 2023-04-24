梁玉心将卸任国家传染病中心主任 李坚明接棒

国家传染病中心主任梁玉心教授将在6月30日卸任，由卫生部传染病管理司高级司长李坚明教授接棒。

国立健保集团（NHG）星期一（4月24日）宣布，李坚明教授将在5月1日受委为国家传染病中心候任主任，并在7月1日正式接替为中心主任。他也将继续担任卫生部传染病管理司高级司长。

梁玉心教授将从今年7月1日起担任卫生部高级顾问医生和国立健保集团高级顾问，继续分享她在传染病领域和管理疫情方面的专长和经验。

国立健保集团说，梁玉心在2017年7月1日受委为国家传染病中心主任，过去六年来一直致力于将中心打造为首屈一指的机构，将临床护理、公共卫生以及研究、培训和教育和社区外展等领域的专业发展进行整合。

在她的领导下，中心于2019年5月成功处理了本地首例猴痘（mpox）输入型病例，并在中心于2019年9月正式启用的仅四个月后，就迅速应对快速发展的冠病疫情。中心也有效控制了在2022年6月的猴痘疫情。梁玉心也领导本地冠病研究小组，对新加坡冠病病毒的传播进行了有意义的研究，提出更好的感染控制方式、公共卫生政策，以及诊断和治疗方式，造福海内外病患。

李坚明在大流行病的准备和应对、传染病流行病学和卫生政策和管理具有丰富的国际经验。冠病疫情期间，他在制定和实施国家应对措施和风险管理政策方面扮演重要的角色、负责政府整体的应对措施和公共卫生行动，也为抗疫跨部门工作小组提供建议。在过去几年里，他也参与新加坡应对流感、兹卡病毒、结核病和其他传染病的工作。