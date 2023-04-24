业绩出炉前亚股疲软 海指周一微涨0.08％

投资者观望等待公司业绩本周出炉，亚太主要股市星期一（4月24日）多数下跌，新加坡和东京股市取得小涨。新加坡海峡时报指数星期一回升0.08％或2.73点，闭市报3324.55点。

悉尼、首尔以及香港股市星期一下跌0.14％、0.82％和0.58％，上海和深圳股市下跌0.78％和0.82％，东京股市则小涨0.10％。

法新社发自东京的报道指出，大批美日企业本周将发布业绩，而且星期五将是日本中央银行新任行长植田和男（Kazuo Ueda）上任后的首次日本央行董事会议。它引述大和证券（Daiwa Securities）说，鉴于美日两国中央银行的政策方向以及企业盈利的不确定性，投资者持谨慎态度。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“系列的美国财报发布到目前为止未能在风险环境中推动一个明确的方向，因为目前的盈利表现与低迷的经济前景相权衡，迫使一些人在原地犹豫不决。虽然本周这种情况肯定会改变，因为有几家大型科技公司的财报即将发布，但本周开始时相对平静的经济日历缺乏催化剂，促使投资者管理他们的风险敞口，区域市场因而普遍走低。”

新加坡股市星期一整体交易量减至12亿4000万股，交易总值跌至8亿3970万元。全场上升股285只，下跌股278只。全场最活跃的股票是胜科海事（Sembcorp Marine），共1亿6602万股转手，股价跌1.63％至0.121元。

30只海指成份股当中，15只股价上涨，13只下跌，两只持平。扬子江船业（YZJ Shipbuilding）股价涨1.63％，闭市报1.25元，是涨幅最大的成份股；泰国酿酒（Thai Beverage）股价跌1.52％，闭市报0.65元，是跌幅最大的成份股。三家本地银行的股价涨跌不一，大华银行跌0.37％至29.58元，华侨银行和星展集团控股分别涨0.24％和0.74％，闭市报12.82元和32.87元。