投资者在美国企业财报季节和经济数据即将出炉之际保持谨慎，美国股市星期一（4月24日）表现不一。

标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.09％和0.2％，纳斯达克指数则下跌0.29％。

根据Refinitiv IBES的数据，已经公布第一季财报的90家标普500指数公司当中，近77％的公司业绩表现超出分析师的预期。

亚太股市星期二（25日）的开盘表现不一，东京股市上升0.39％，首尔和悉尼则分别下跌0.01％和0.11％。

新加坡海峡时报指数星期一微涨0.08％或2.73点，闭市报3324.55点。

以下是星期二值得关注的股票：

1. 凯德中国信托（Capitaland China Trust）星期二开市前公布今年第一季业务报告，第一季净房地产收入下跌1.6％至3亿3910万元人民币（约6550万新元），总营收也减少2.9％至4亿7550万元人民币，这主要是因为受到凯德七宝购物广场关闭、资产提升计划（AEI）进行期间资产处于闲置状态，以及出租单位交付时间滞后的影响。

2. 百汇生命产业信托（ParkwayLife REIT）星期二开市前公布今年第一季业务报告，第一季每单位派息（DPU）增加2.5％至3.65分。去年9月收购的五家疗养院开始贡献收入以及新加坡房地产租金上涨，推动第一季净房地产收入上扬23.5％至3527万5000元。

3. 先锋医疗产业信托（First REIT）星期二开市前公布今年第一季业务报告，第一季每单位派息（DPU）下跌6.1％至0.62分，因为融资成本上涨和外币兑新元贬值。第一季租金和其他收入增长4.9％至2680万元，这归功于去年3月和9月收购的日本疗养院的贡献，以及印度尼西亚和新加坡房地产的租金收入增加。

4. 大信商用信托（Dasin Retail Trust）披露，家乐福中国（Carrefour China）提前终止与大信新都汇远洋店（Ocean Metro Mall）的租约。中山市国美电器（Zhongshan GOME Electric Appliance）也将终止与大信新都汇石岐店（Shiqi Metro Mall）的租约。

5. 宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）以1288万元脱售在义顺的资产（541 Yishun Industrial Park A）。