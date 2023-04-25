亚洲股市普遍下滑 本地股市午盘跌0.75％

投资者静待美国即将公布的财报和经济数据，暂时先采取观望态度，亚洲股市星期二（4月25日）普遍下滑，新加坡股市低开低走。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌25.03点或0.75％，报3299.52点。

整体股市交易量6亿9627万股，交易总值4亿6854万元。全场有197只上升股，下跌股有278只。

海指30只成份股多数下跌，领跌的新电信（Singtel）下挫3.15％至2.46元。领涨的泰国酿酒（ThaiBev）上涨1.54％至0.66元。

区域股市方面，上海、香港、深圳、首尔和悉尼股市星期二早上分别下跌0.35％、1.65％、1.54％、1.86％和0.11％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，海指25日早盘回吐过去两天的涨幅，回落到3300点附近的区间底部。“在过去七个交易日，海指都在窄幅区间横摆，交投相对淡静，投资者在等待企业财报出炉以及央行利率走向进一步明朗。”

他说，在短期内，投资者静待美国即将公布的国内生产总值以及个人消费支出（PCE）价格指数的数据，暂时先采取观望态度，因此海指近期走向可能不明确。海指的技术阻力点在3330点，支撑水平在3297点（20天移动平均）。