今年骨痛热症病例逾2700起 或现感染高峰

本地今年通报超过2700起骨痛热症病例，传播最广的还是第三型骨痛热症病毒。因本地人口对这一毒株的免疫力较低，加上5月至10月较为炎热的天气一般会导致病毒更快速传播，今年可能再出现一波骨痛热症感染高峰。

国家环境局星期二（4月25日）发文告说，今年以来，我国每周的骨痛热症病例维持在100起以上。这主要是因本地的埃及伊蚊（Aedes aegypti）数量高，同时，以往较为少见的第三型骨痛热症病毒（DENV-3）也自前年起成为在本地传播的主流毒株。

根据环境局网站上的最新数据，截至星期一（24日），本地通报2726起骨痛热症病例。

目前有28个骨痛热症活跃区 后港1道病例最多

本地目前共有28个骨痛热症活跃区。其中，位于后港1道的活跃区累计病例最多，至今有152起，过去两周出现三起新病例。

我国曾在2013年和2014年、2015年及2016年，以及2019年和2020年出现长达两年的骨痛热症感染高峰。环境局指出，若不加强管制，目前的骨痛热症传播主因可能导致新一波感染高峰。

环境局发现2万3800个伊蚊滋生处 约900工地遭罚款

环境局在去年共展开91万4000次稽查行动，发现2万3800个伊蚊滋生处。在骨痛热症活跃区，约66%的伊蚊滋生处是在住家发现、26%在公共场所，另有3%在工地。

环境局在同一期间展开1万3000次执法行动，约900个工地因“养蚊”遭罚款，当局也向工地发出约129张停工令，88家承包商被提控。