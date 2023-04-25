约六成私校毕业生半年内获全职工 月薪中位数3200元

前年至去年毕业的私校学生中，约六成在毕业后的半年内找到全职工作，比上一届的比率高约14个百分点。

全职工作的薪资中位数为3200元，高于上一届的2989元，但相较于公立大学毕业生的4200元，仍有一段距离。

精深技能发展局星期二（4月25日）公布2021/22年私校毕业生就业调查，参与调查的学生在前年5月至去年4月毕业，来自27所私立教育机构。这27所私校共有约8800名完成全日制学士学位课程的毕业生，其中约2400名（占约41％）毕业生参与这项调查。

根据调查，86.5％毕业生在毕业后的半年内找到工作，找到全职工作的占60.9％。全职工作比率比上一届的46.4％理想，整体就业率也比上一届的85.3％略高。

公立大学毕业生全职就业率为87.5％

不过，相较于公立大学毕业生的就业率，私校毕业生的就业情况仍有差距。文告指出，根据新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学，以及新跃社科大学之前联合公布的毕业生就业调查，公立大学毕业生的就业率为93.8％，全职就业率为87.5％，高于私校毕业生的就业率。

薪资方面，私校毕业生的全职工月薪中位数是3200元，低于公立大学毕业生的4200元。

参与调查的私校毕业生有17.2％仍在找工作，或从事兼职与临时工，比率高于公立大学毕业生的4.4％。四所公立大学早前公布的联合调查是针对去年5月毕业的学生。

精深局网站列出七私校毕业生的就业数据

精深局指出，不同私校毕业生的就业情况各异，有意报读私校的学生，在做出选校决定之前，应该留意各校毕业生的就业情况。当局也在网站列出七所私校的毕业生就业数据，供公众参考。

这七所私校有至少10名毕业生参与调查，它们是百汇护理学院、新加坡管理发展学院（MDIS）、新加坡管理学院、Curtin Education Centre、PSB学院、楷博（Kaplan）高等教育学院以及詹姆斯库克大学。其余学府因参与调查的人数少，未反映在名单上。