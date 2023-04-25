调查：近九成国人认为冠病威胁不严重

本地调查发现，超过三分之一的国人并不打算在未来注射冠病疫苗追加剂；近九成的人认为冠病带来的健康威胁并不严重，约54%的人更表示，担心接种冠病疫苗可能产生的副作用。

造成对冠病追加剂“冷感”的原因有几方面，一是注射追加剂需花时间并忍受可能出现的副作用，二是认为冠病病毒杀伤力减弱、因冠病患上重症的威胁变弱，三是近来的报道突出少数出现严重疫苗副作用甚至死亡事件，都使人们对注射追加剂意兴阑珊。

制药公司莫德纳（Moderna）与亚太免疫联盟（Asia Pacific Immunization Coalition）今年3月底至4月12日期间，对约1100名公众展开网上英文问卷调查，以了解公众对冠病疫苗的态度。调查方也收集约340名患有糖尿病、心脏疾病和慢性肺部疾病的高风险群体的意见。

调查显示，只有15%年过60岁的受访者认为感染冠病会引发重症、住院和死亡等极大威胁。即使是患有慢性疾病的受询者，少过四分之一（23%）认为冠病对健康的威胁是严重的。

不过，令人欣慰的是，将近七成的受询者指出，有关冠病疫苗的信息是从卫生部获知的，而且有半数也兼从主要报章和医生或医疗机构了解疫苗知识。

比较令人关注的是，约45%的人同意要分辨冠病疫苗信息的真伪并不容易，甚至有11%的人以为冠病疫苗可以产生新型变种毒株的冠病病毒。

本地过去一个月出现新一波冠病疫情，卫生部长王乙康说，这一波疫情是因为社区内再度感染冠病者增加，预计有约30%的病患是再度感染冠病。

但他指出，在任何感染疫波，最重要的是病患症状的严重程度，以及他们是否须要住院治疗，没有证据显示目前在本地传播的变种毒株XBB会导致更严重的病症。