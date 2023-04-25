内政部澄清：高净值不代表直接拿新加坡公民权

一家设在南非的私人研究公司声称新加坡今年料将吸引近3500名净资产上百万元的富豪成为公民，遭内政部严正驳斥，指有关说法具强烈误导性，没有可信依据。内政部强调，高净值人士来新，不等于他们可取得公民权。

内政部星期二（4月25日）发声明，澄清称今年内或会有3500名拥有至少600万美元（约800万新元）资产的高净值人士可获得新加坡公民权的报告有高度误导性，站不住脚。

声明指出，相关数据来自南非约翰内斯堡一家私人研究公司的员工，内政部不晓得他或这家公司如何得出上述数据。 内政部强调，今年其余的公民权申请结果都还没有决定。

内政部发言人强调， 在处理公民权申请时，当局会考量一系列因素，包括申请者对新加坡带来的好处、在新加坡创建的企业，相关企业雇用的的新加坡公民人数、个人融入社会的能力，及在新加坡扎根的承诺。

数据显示，2022年有约2万3100人获得公民权。

Henley & Partners新世界财富研究主管阿莫尔斯（Andrew Amoils），配合公司发布的《2022年全球公民报告》，在本月20日受访时，指新加坡可吸引到近3500名净资产上百万元的富裕人士成为公民，这些人多数来自中国。

根据最新报告，我国去年的高净值人士增加了2800人，达到24万零100人，在全球百万富翁人数最多的20个城市中，继续保持在第五位。