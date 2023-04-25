业绩与经济阴云罩亚股 海指周二下挫0.8％

投资者观望等待公司业绩本周出炉，亚太主要股市星期二（4月25日）多数下跌，新加坡海峡时报指数星期二跌破3300点，最终跌幅达0.84％或27.99点，闭市报3296.56点。

首尔以及香港股市星期二下跌1.37％和1.71％，上海和深圳股市下跌0.32％和1.69％。东京股市则小涨0.09％，达到八个月高位。

据报道，陷入困境的美国第一共和银行（First Republic Bank）股价在美国周一（24日）收盘后下挫超过20％，因为它说第一季存款骤减超过1000亿美元，而且它正在探索重组其资产负债表等方案。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，迄今为止标普500指数当中已发布业绩的公司将近七成盈利比预期好。她说：“问题是，在经济衰退概率提高、信贷条件收紧、高通胀和美联储（FED）政策收紧的背景下，股价能否继续上涨？相信标普500指数跌破4000点比突破4200点更有可能。”

微软和谷歌母公司Alphabet周二闭市后将发布业绩。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁受访时指出，第一共和银行首季存款大减1000亿美元，显示危机还未过去。投资者也担心中国经济复苏是否可持续。

游维仁说：“鉴于经济前景黯淡，人们越来越担心今年科技股涨势的可持续性。这种不确定性已经对市场情绪产生了影响。”

新加坡股市星期二整体交易量增至15亿7000万股，交易总值大增至11亿2000万元。全场上升股231只，下跌股326只。

30只海指成份股中，22只下跌，五只股价上涨，三只持平。新电信和新科工程是周二股价跌幅最大的两只成份股。新电信股价跌3.15％，闭市报2.46元；新科工程股价跌2.70％，闭市报3.60元。

三家本地银行的股价疲软，大华银行和华侨银行跌0.61％和1.56％，收报29.40元和12.62元；星展集团控股小涨0.12％，闭市报32.91元。