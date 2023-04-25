自移民局扩大自动通关计划 逾400万名外籍旅客登记使用

移民与关卡局自2022年5月扩展自动通关计划，让符合条件的外籍旅客使用自动通关通道以来，至今已有超过400万名旅客在这项计划下通关。

移民局星期二（4月25日）发文告说，当局已自去年5月起，将自动通关计划（Automated Clearance Initiative，简称ACI）推行至樟宜机场的130个通关通道，以及两个陆路关卡的40个通关通道，让符合条件、首次抵境的外籍旅客使用自动通关通道进入我国。

参与该计划的护照持有者，也从原先的16个国家或地区，增至51个。同时，持APEC商务旅游证的旅客也能在该计划下使用自动通关通道。

在自动通关计划下，符合条件的旅客抵境后，会被引导到自动通关通道，系统会在通关的过程中自动收录旅客的生物特征资料。当局也会在旅客通关后，通过电邮发送电子探访证给他们，让他们在出境或再次入境时使用自动通关通道。

移民局预计到了明年第一季，从樟宜机场入境的旅客当中，会有95%使用自动通道通关。

移民与关卡局行动司副司长潘秋华助理总监说，移民局迈向自动通关的目标，意味着更多旅客使用自动通道通关。“我们尽可能把收录生物特征资料的过程做到最完美，让旅客通关时也能自行完成这个过程。如果有需要，移民局人员将会在通道旁为他们提供必要协助。”