轿车猛撞组屋停车场柱子 驾驶者和乘客蒙伤送院

红色丰田轿车疑失控猛撞组屋停车场柱子，强烈的撞击力导致车子的警报声响彻组屋区，至少60名居民循着声音找到车子，驾驶者和乘客蒙伤送院。

这起车祸发生在星期二（4月25日）晚上7时45分左右，地点是蔡厝港5道第486A座停车场五楼。

住在附近的林姓居民（45岁，网络编辑）拨电通知《联合早报》，他事发时在家中突然听到巨大的声响。“我家距离停车场约200米远，但那声巨响却极其响亮，我起初还以为是旱天雷。”

随着巨响后，警报声也跟着响起，林姓居民听出是车子的警报声，担心有人发生意外，于是赶紧循着声音出门查看。

他循声一层一层来到停车场的五楼，发现一辆红色丰田轿车撞上了停车场的柱子，但不见驾驶者的踪影，另有至少60名居民也应声前来查看。

根据林姓居民提供的照片，红色轿车的车头严重凹陷，防撞杠撞毁脱落，左车轮爆胎，司机座的安全气袋也弹出，可见撞击力非常大。

一般相信，车子撞上柱子时传出巨响，猛烈的撞击力也启动了车子的警报器。民防人员赶到现场后，才帮忙关掉警报器。

由于六楼的露天停车场已经关闭，一般相信车子不可能从楼上驶下斜坡时撞上柱子。

根据车子撞上柱子的方向，车子也不像是从四楼驶上五楼的斜坡时出意外，比较可能是车子发动时失控往前冲。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，55岁女驾驶者和29岁女乘客在清醒下送院，驾驶者正在协助警方调查。

新加坡民防部队证实，两人被送往黄廷方综合医院。