酷航飞曼谷班机突改道 芭提雅机场降落

一班从新加坡飞曼谷的酷航航班紧急改道，乘客称机长没有做出任何广播解释改道原因，而且停留在跑道上长达三个小时，期间也没有提供食物和水给顾客。

新加坡航空公司旗下的酷航TR604航班原定星期二（4月25日）下午1时10分，从新加坡飞往泰国曼谷，并于当地时间下午2时40分抵达曼谷素万那普机场。

然而，飞机中途不知何故突然改道，降落在芭提雅的乌塔保国际机场。

乘坐这趟航班的洪姓女经理（37岁）从曼谷拨电联络《联合早报》，她说当时感觉飞机在上空盘旋了约40分钟后，突然降落在了一个看起来很“偏僻”的机场，后来得知是芭提雅的乌塔保国际机场，而停机坪上看起来只有他们搭乘的飞机。

洪姓女经理说，机长事前没有任何广播通知飞机会改道降落，她起初听说飞机更改降落地点是因为天气恶劣，后来又听到机组人员说是“飞机的问题”，但所有乘客都不清楚改道的具体原因。

酷航停在乌塔保机场长达三个小时，乘客声称期间酷航没有提供任何的食水，甚至不让乘客购买食物和饮料。（读者提供）

她说，飞机停留在乌塔保机场长达三个小时，乘客这期间都留在原座，不允许下机，而且酷航没有提供任何食水，甚至不让乘客购买食物和饮料。

洪姓女经理说，她原本计划到曼谷出差两天，飞机改道导致她行程受到严重影响，机组人员却告诉她酷航不会免费为她更改回程机票，也不会有任何赔偿，若有必要须自费处理，让她觉得非常荒谬。

航班追踪网站FlightAware的数据显示，这趟班机后来于当地时间傍晚6时33分，从乌塔保国际机场起飞，并于6时58分降落曼谷素万那普机场，比原定的时间迟了三个多小时。

《联合早报》正在向酷航了解更多详情。