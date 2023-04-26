企业盈利表现疲弱以及第一共和银行（First Republic）的存款锐减，再次引发投资者对经济放缓和银行业前景的担忧，美国股市星期二（4月25日）全面下跌逾1％。

纳斯达克指数大跌1.98％，标普500指数和道琼斯工商指数分别下挫1.58％和1.02％。

第一共和银行披露，银行在今年第一季损失超过1000亿美元（约1340亿新元）的存款，这加剧投资者对银行长期前景的担忧。第一共和国的股价在星期二暴跌49％。

亚太股市星期三（26日）开盘呈跌势，东京股市下跌0.75％，首尔和悉尼分别跌0.12％和0.48％。

新加坡海峡时报指数星期二跌破3300点，跌幅达0.84％或27.99点，闭市报3296.56点。

以下是星期三值得关注的股票：

1. 凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）开市前发布业务报告。由于营运表现走强和新房地产做出贡献，今年第一季的总盈利同比增加59％。可出租单位收入（RevPAU）同比上升90％，达到127元。

2. 星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）开市前发布半年业绩。今年上半年的每单位派息（DPU）达到6.13分，几乎与去年同期的6.136分持平。可派发收入同比增加0.3％至1亿零468万元，净房地产收入增加5.7％至1亿3796万元。今年上半年的总营收同比增长6.5％至1亿8759万元，主要是因为出租率上升、租金收入表现走强、新租约和续租约的租金获得调升。

3. 新达信托（Suntec REIT）开市前发布业务报告。今年第一季的每单位派息（DPU）同比下跌27.4％至1.737分，可派发收入也减少26.8％至5030万元。可派发收入减少的主要原因是融资成本上涨以及澳元和英镑兑新元走弱。

4. ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）开市前发布业务报告。今年第一季的净房地产收入同比增加78.2％至7040万元，总营收上扬63.9％至9770万元。这主要归功于去年4月与亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics Trust）完成合并的成果。

5. 长信传媒集团（G.H.Y Culture & Media）开市前宣布，旗下的天津长信影视传媒公司与北京爱奇艺科技公司签署联合制作协议。双方将共同制作网剧《唐朝诡事录之西行》，将在今年拍摄和制作。