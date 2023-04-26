本地非有地私宅租金和交易量今年3月下滑

本地非有地私宅租赁需求减热，3月的整体租金和交易量稍微下跌，可是组屋需求却进一步攀升。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期三（4月26日）的预估数据显示，租金跌幅最大的是代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅，环比下滑0.4%；中央区以外（OCR）的大众化私宅租金下跌0.2%。位于核心中央区（CCR）的高档私宅租金则上升0.1%。

若从长期来看，整体租金呈上升趋势。

报告说，非有地私宅租金同比大涨32.3%。高档、中档和大众化私宅租金分别上升30.3%、32.4%和33.3%。

在3月份租出的非有地私宅减少，有大约4914个单位寻得租户，少于2月的5119个单位。大众私宅最受欢迎，占总交易量的36.6%；中档私宅和高档私宅分别占34.6%和28.8%。

整体交易量同比下跌22%。

99.co的总数据与分析总监卢克曼（Luqman Hakim）说：“出租量和租金下滑可能是因为租户不愿支付一直上涨的租金，但我们认为租金下滑只是暂时性的。”

在组屋方面，租金环比上升0.7%，但涨幅低于2月份的1.2%。交易量环比上升14.8%。

若与去年同期比较，租金上涨26.8%，交易量上升1.1%。