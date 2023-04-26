陈诗龙：新加坡携手前进运动将探讨为各阶段雇员提供就业和工作保障

人力部、贸工部和全国职工总会共同领导“新加坡携手前进”运动的“赋能“支柱，将与新加坡人共同探讨如何更新社会契约，为处于人生各个阶段的新加坡雇员提供就业机会和工作保障。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（4月26日）发表劳动节献词时说，新加坡在冠病疫情期间展现了患难与共的精神及合力抗疫的强大力量，接下来须乘势而上，继续推动劳动队伍转型。

他强调，政府致力于建立强大的经济，为新加坡人提供良好的就业机会，并建立一个具包容性的劳动力市场。“我们的目标是让来自各行各业且拥有不同技能的工友觉得自己的贡献受到重视， 而且能有尊严并充实地开展工作。我们的年长工友尽其一生为国家忠诚付出，他们退休后的基本需求和开销理应获得保障。 “

陈诗龙也阐述了劳资政伙伴如何帮助本地企业和雇员应对多变形势并取得蓬勃发展，例如政府在2022年财政预算案中推出了7000万元的职总企业培训委员会补助金，资助劳动队伍和企业转型。职场公平劳资政委员会也在今年2月发表中期报告，建议通过立法来制止职场歧视行为以及加强对工友的保护，同时维护职场和谐和非诉讼的职场文化。

他强调，劳资政三方协作模式是我国独有的，也是新加坡取得成功的关键因素之一。

“多年来，劳资政伙伴群策群力，解决眼前急迫的问题，并为实现长远经济和社 会目标联手规划前进道路。我们从推动劳动队伍转型，到加强工友保障等各方面所取得的进展，实实在在地印证了劳资政伙伴之间累积数十载的互信和合作，是如何转化为有效的具体政策和方案。”