金管局报告：全球金融体系潜在脆弱或进一步打击消费和投资信心

新加坡经济增长前景不明朗且存在放缓的风险。如果全球金融体系的潜在脆弱在未来几个月显现，可能会进一步打击消费者和投资者信心，对更广泛的经济产生不利影响。

新加坡金融管理局星期三（4月26日）发布的半年一度《宏观经济评估》指出，自去年最后一个季度以来，新加坡经济明显放缓。全球制造业低迷导致贸易萎缩，拖累了我国经济增长。

全球电子业广泛放缓以及国外银行业的压力，抑制了新加坡的增长前景，特别是面向外需的行业。与此同时，物价上涨和更高的利率限制了支出，面向内需的行业的扩张速度也将放缓。

我国今年的经济预计增长0.5％至2.5％，较去年的3.6％放缓。

报告说：“新加坡近期的经济前景仍然充满不确定，存在下行风险。如果全球金融体系的潜在脆弱在未来几个月显现，消费者和投资者的信心可能会进一步受到打击，对更广泛的经济产生不利影响。”

市场情绪和信心受到进一步打击，可能会加剧目前的贸易衰退，进而影响国内服务业的需求，并抑制甚至消除下半年的任何复苏。

报告也说，中国以消费为主导的重新开放，让我国的服务业受益比商品贸易更多，而新加坡与中国在贸易相关行业的联系更为显著，因此这为新加坡带来的外溢效果有限。

本地银行业未受硅谷银行和瑞信冲击

现阶段，本地银行业抵御了来自欧美银行业的冲击。报告指出，本地银行的客户多元化，大多数是大型企业客户，且集中在亚洲，在科技起步公司的曝险微乎其微。

利率急剧上升导致资产须重新定价，新加坡的银行所持有的债券可能因此面临损失，但这只占银行总资产的20％。美国硅谷银行（SVB）持有的债券占总资产55％。

由于大部分贷款都是浮动利率，本地银行也有能力把更高的资金成本转嫁给客户。

瑞银收购瑞士信贷预计也不会影响新加坡银行系统的稳定，因为本地银行在瑞信的直接曝险不大。而且，两家银行在这里的主要活动仅限于私人和投资银行业务。