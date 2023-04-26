投资者担忧经济和银行业前景 亚洲股市午盘普遍下滑

投资者对经济放缓和银行业前景感到担忧，亚洲股市星期三（4月26日）普遍下滑，新加坡股市也跌0.15％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌4.85点，报3291.71点。

整体股市交易量5亿8197万股，交易总值3亿7270万元。全场有261只上升股，下跌股有209只。

区域股市方面，上海、东京、悉尼和台湾股市星期三上午分别下跌0.31％、0.66％、0.04％和0.29％。首尔股市则上涨0.1％。

美国第一共和银行披露，银行在今年第一季损失超过1000亿美元（约1340亿新元）的存款，这加剧投资者对银行长期前景的担忧，导致第一共和的股价在星期二暴跌49％。另外，第一共和银行正在考虑变卖500亿至1000亿美元的长期证券和抵押贷款。

联合包裹（UPS）股价也在星期二（25日）下跌9.99％。公司今年第一季的业绩表现比预期疲弱，而且销量预料持续面临压力。第一季营收报229亿美元，同比下跌6％。

法国巴黎银行（BNP Paribas）财富管理亚洲首席投资官巴亚尼（Prashant Bhayani）说，市场上有很多不确定因素，银行业近期的事态发展对银行贷款的影响有多大仍不清楚，通货膨胀何时会见顶也不知道。

OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）说，经过这一轮业绩和美国消费者信心报告出炉之后，市场如今预期未来的个人消费会更疲软。4月份的美国消费者信心指数从前一个月的104降至101.3，低于预期的104。

另一方面，由于微软的业绩表现优于预期以及谷歌母公司Alphabet回购700亿美元股票的消息鼓舞市场情绪，带动美国股市期货在星期三早上反弹。纳斯达克期货和标普500指数期货早上分别上涨1.4％和0.5％。