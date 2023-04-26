参与土耳其地震灾区救援行动 民防部队获颁土耳其感谢奖牌　

新加坡民防部队获得土耳其颁发的感谢奖牌，表彰狮心行动队员在今年2月在土耳其大地震搜救行动中的贡献。

新加坡民防部队在星期二（4月25日）发布脸书贴文说，民防部队狮心行动副司令及灾难拯救队司令罗伟强中校于星期二晚上，代表新加坡民防部队在位于安卡拉的土耳其总统府，从土耳其副总统奥克塔伊手中领取感谢奖牌。

今年2月6日土耳其南部靠近叙利亚边境地区在当地时间凌晨4时17分（新加坡时间上午9时17分）发生7.8级大地震，总统埃尔多安形容这次是土耳其自1939年以来最大地震灾难。新加坡民防部队分两批派遣共计68名特遣队员前往土耳其南部地震灾区，协助当地的搜救行动。

首批20人先遣队伍于2月8日凌晨起飞，第二批48人队伍也在2月10日凌晨2时左右前往土耳其阿达那省。队伍中包含灾难拯救队队员，急救人员，搜救专家，行动指挥员等。

新加坡民防部队总监叶伟德贴文中说，民防部队对此深感荣幸，这份奖牌是对于狮心行动救援队伍在搜救行动的认可，这是我国人道主义援助和救灾工作努力的一部分。民防部队也非常重视在行动中与土耳其救灾队建立的深厚友谊。