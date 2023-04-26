新加坡在全球政府效率排名中位居榜首

凭借优良的领导力和前瞻性、金融管理和市场吸引力，新加坡在一项全球政府效率排名中名列第一，比前一年上升两个位置。

由国际非营利组织钱德勒治理研究院（Chandler Institute of Governance）公布的2023年钱德勒良好政府指数，通过公开数据针对104个国家政府的能力和效率进行评估。这些国家占全球约九成的人口。

其中，新加坡在领导力和前瞻性、国家机构能力、金融管理和市场吸引力四个指标中位居榜首，在协助人民提升方面也取得第二的佳绩。

在法律和政策以及国际影响力和声誉两个指标中，我国分别排在第20名和第36名。

综合所有七个指标来看，新加坡今年在104个国家中位居榜首，也是唯一排名前十的亚洲国家。位居第二和第三的是瑞士和芬兰。

报告指出，新加坡对冠病疫情的反应值得赞赏，除了保障高疫苗接种率，使经济能加速开放，也比其他国家更好地从疫情中复苏，甚至超越疫前水平。

报告也说，新加坡的优良政府一直被视为国家成功的要素，其国家发展激发了大量的学术研究和分析，公共服务也被赞赏为训练有素、表现出色的政府在实践中的典范。

钱德勒治理研究院的总部设在新加坡，主要在培训、咨询和知识创造方面支持全球各地的政府和官员。这是研究院第三年发布钱德勒良好政府指数。