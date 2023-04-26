新海上医疗远程服务 船员可通过5G视讯看诊

货轮船船员若因生病或不慎受伤须就医，但身处我国外岛海域时资源短缺信号不好，该如何是好？第一通电信和富乐医疗推出新海上远程医疗服务，不仅能通过5G视频通讯看诊，还能使用无人机在三小时内把药物送到伤者所在地。

我国是全球最繁忙的海港之一，每天有超过1000艘货船进出我国海域。基于目前4G网络和海域覆盖率，不少船只的通讯信号不好，影响运作和安全等。

作为业务扩展策略的一部分，第一通（M1）电信近年开始向各行业者深入了解业内痛点，并通过整合网络连接和相关服务业者，提供一站式的商业解决方案。

第一通星期三（4月26日）宣布和富乐医疗（Fullerton Health）展开合作，为旗下用户提供海上远程医疗服务，加强船员的安全健康保障。在模拟示范中，受伤船员可用5G连线富乐的应用，就能和岸上的医生进行视频通讯，问诊后还能在三小时内从无人机接收所需药品，过程快速方便。

除了远程医疗服务，第一通也推出一系列5G独立网络智能服务，针对不同行业的健康、安全、运作和资产管理需求提供多个商业解决方案。

第一通近年大力开发我国南部海域的5G网络设施，接下来将在圣约翰岛、莱佛士灯塔等外岛设立更多电信基站。

随着业务扩展，第一通在2023年第一季的企业服务业务年比增加60%达1亿零7000万元，占总收入的36%。