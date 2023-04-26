涉用障眼法偷窃美元案 两嫌犯押回现场重组案情

涉嫌使用障眼法，在一家钱币兑换商偷走7万5000美元的两名格鲁吉亚籍嫌犯，星期三（4月26日）被押回现场重组案情。

《联合早报》早前报道，上星期五（4月21日）下午4时30分左右，哥里门街（Coleman Street）的A Moneylink钱币兑换商发生偷窃案。两男子涉嫌在点算钱币兑换商准备的美元时，“偷龙转凤”将7万5000美元（约10万新元）调换成了一捆面额1美元和100美元的钞票，以及一些欧元伪钞。

警方接获报案后，中央警署、警察行动指挥中心和警察情报局的查案人员，立刻通过电眼锁定两人身份。两名男子当时已登上一架即将从樟宜机场飞往德国法兰克福的客机。机场警署立刻召回客机，逮捕来自格鲁吉亚的马里沙瓦（Malishava Joni，54岁）和阿哈莱亚（Akhalaia Irakli，45岁）。

星期三（26日）下午2时许，两名身着白色衬衫和深蓝色短裤的嫌犯，被警员押回现场重组案情。

两名锁上手铐脚镣的嫌犯同乘一辆警车到场，先后由七名警员押下车，一名俄罗斯语翻译员随行。两人随后被带到货币兑换商的窗口前接受警员问话，相信主要是作案过程和逃跑路径相关。

先下车的是阿哈莱亚，他神情冷静。随后下车的马里沙瓦情绪略显激动紧张，回复警方问话时由三名警员陪同。

据现场观察，兑换商两侧均有电眼，相信帮助警方快速锁定两人的身份。

两名嫌犯问话后被押回警车，重组案情过程约15分钟，警车于下午2时15分离开。

两人各被控一项偷窃罪名，案展星期五（28日）过堂。偷窃罪名若成立，可判监最长七年，外加罚款。