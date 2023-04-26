闯女厕强奸妇女 30岁男判监12年鞭16下

男子潜伏于大巴窑某商业大楼内，再用家里的钥匙撬开女厕大门，对正在洗澡的一名中年妇女霸王硬上弓，被判坐牢12年和打鞭16下。

高庭法官彭康钊星期三（4月26日）下午下判时指出，被告周齐福是预谋犯案，并且对受害人使用暴力，但法庭同时考虑到他选择认罪，如今也对自己的行为感到后悔。

强奸案发生于2021年8月19日晚上8时许至9时之间，地点是大巴窑某商业大楼女厕。现年30岁的周齐福今年2月承认一项严重强奸与一项企图严重强奸的控状，他另外面对三项控状，交由法官下判时考虑。

根据案情，单身的被告在一家健康器材公司工作。案发两天前的晚上，他在商业大楼茶水间听到附近女厕传来洗澡声，接着看到受害人走出女厕。他第一眼看到52岁的受害人，就认为她非常性感。

案发当天，被告请病假没上班，当天傍晚7时左右，他特地前往商业大楼，准备强奸受害人。他先尝试打开女厕大门，发现大门上锁后就试着用自己住家的不同钥匙开门，最终得逞。女厕当时没人，被告于是在走廊“埋伏”，等候受害人出现。

晚上8时30分左右，受害人进入女厕洗澡。被告用钥匙打开厕所门后闯入，看到光着身子洗澡的受害人。被告把受害人推向洗脸盆，然后拉扯她的头发，捉住她的头部撞击洗脸盆与墙壁，试图把她撞昏，方便犯案。

受害人不断挣扎与大叫，被告于是用毛巾塞住她的嘴巴，并警告她别再出声，否则就掐她脖子。受害人跑进厕所隔间，但遭被告拉出，并在地板上强奸她。