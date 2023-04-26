经济担忧令亚股受压 海指周三持平

美国科技大企的业绩提振了纽约股指期货，但亚太主要股市星期三（4月26日）多数下跌，市场情绪受到美国经济衰退和银行危机担忧影响。新加坡海峡时报指数星期三再跌0.08％或2.65点，闭市报3293.91点。

继纽约隔夜股市跌逾1％之后，悉尼、首尔和东京股市星期三下跌0.12％、0.17％和0.71％。日本银行股领跌压低日经指数。港股受美国股指期货上涨的鼓舞，恒生指数上涨0.71％。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“投资者正在消化微软和Alphabet富有韧性的业绩，但因为继续的担忧经济增长而保持谨慎，因为经济数据在过去几周里一直带来不利的消息。第一共和银行（First Republic Bank）高于预期的资金外流也震动了风险环境，重新引发市场担忧银行业危机的影响。”

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，第一共和银行事件使欧美银行受压、冲击星期二（25日）的美国股市。微软和谷歌母公司在闭市后发布优于预期的业绩，微软股价盘后一度猛涨8.5％。

新加坡股市星期三整体交易量减至12亿8000万股，交易总值减至9亿2790万元。全场上升股298只，下跌股264只。

30只海指成份股当中，12只股价上涨，14只下跌，四只持平。三家本地银行的股价跌0.16％至0.64％，给予海指最大的压力。

新翔集团（SATS）股价跌1.52％，闭市报2.60元，是跌幅最大的成份股。星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）股价涨2.31％，闭市报1.33元，是涨幅最大的成份股。